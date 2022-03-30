Названа замена европейским и американским туристам в России

Туристы из Китая и Индии могут частично заменить путешественников из Европы и США в России

В России надеются заменить часть европейских и американских туристов путешественниками из Китая, Индии, Ирана и Турции. Перспективы турпотока оценил «Коммерсантъ».

Отмечалось, что на туристов из «недружественных» стран (Германия, Франция, Италия, Испания, США, Великобритания и Южная Корея) приходилось около 36 процентов от общего числа приезжающих в Россию путешественников. Самым перспективным направлением в текущих условиях назван Китай, тем не менее, специалисты сомневаются в возможности массового турпотока из-за строгих коронавирусных ограничений.

«У операторов въездного туризма остаются всего два потенциально крупных рынка — Индия и Иран. Количество прибытий из этих стран демонстрирует позитивную динамику, но их едва ли хватит, чтобы заместить выпавших туристов из "недружественных" стран и КНР», — считают эксперты «Коммерсанта».

Помимо прочего, среди перспективных стран была отмечена Турция. Специалисты напомнили, что до введения въездных виз на фоне политического обострения в 2015 году турецкие путешественники формировали пять-шесть процентов от общего числа прибытий в Россию.

Ранее в марте глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в России разрабатывается проект указа президента Владимира Путина об ответных мерах визового характера для недружественных стран. «К ним относятся прежде всего нелегитимные санкции, а также все решения, которые ущемляют права российских граждан и юридических лиц», — уточнил он.