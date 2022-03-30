В Москве задержали объявленного в розыск блогера-миллионника Запирова

В Москве задержали объявленного в розыск дагестанского блогера-миллионника Запирова

В Москве задержан ранее объявленный в розыск дагестанский блогер-миллионник Хизри Запиров — полиция подозревает, что он вместе с сообщниками обманывал людей с помощью прогнозов на спортивных ставках. Об этом в среду, 30 марта, сообщает Telegram-канал BAZA.

По данным Telegram-канала, Хизри Запиров был объявлен в розыск в декабре 2021 года, хотя широкой публике известно об этом стало только в январе. Telegram-канал IZ.ru вышел на связь с блогером на тот момент, Запиров сообщил, что находится в Москве, о розыске узнал из СМИ и намеревается в ближайшее время с адвокатом посетить полицию. Дальнейшее развитие ситуации неизвестно. Наряду с Запировым разыскивалась и его PR-директор Лусик Карапетян.

Ранее сообщалось, что блогеру Ирине Волковой из Санкт-Петербурга назначили 180 часов обязательных работ. Она сфотографировалась и сделала видео на фоне Исаакиевского собора, продемонстрировав нижнее белье. Фото и видео оскорбили верующих.