Российского блогера объявили в федеральный розыск

В России блогера-миллионника Хизри Запирова (более известного как Хиза) из Дагестана объявили в федеральный розыск. По предварительным данным, его ищут по статье о мошенничестве, передает Telegram-канал SHOT.

Местоположение блогера в настоящий момент неизвестно. Журналисты также отметили, что представители Запирова также не выходят на связь.

Ранее правоохранители арестовали на 11 суток российского блогера Георгия Ерохина. Причиной стал ролик, в котором блогер нарушал правила дорожного движения. Машину Ерохина отправили на спецстоянку. Кроме того, у блогера изъяли государственные регистрационные знаки.

Хиза — популярный российский блогер из Дагестана. Он публикует в Instagram ролики с пранками прохожих и с дорогими автомобилями. На страницу Запирова подписано почти восемь миллионов человек.