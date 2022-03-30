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Россия захотела продавать зерно за рубли

«Ъ»: экспортеры российского зерна попросили обеспечить оплату в рублях

Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

Российские производители зерна попросили Центробанк обеспечить возможность экспорта своей продукции с оплатой в рублях, пишет «Коммерсантъ». Такую меру захотели распространить как минимум на крупнейших зарубежных покупателей.

С соответствующей инициативой выступил Союз экспортеров зерна, включающий крупнейших игроков рынка, среди которых компании «Риф», «Астон», «Деметра Трейдинг» и Cargill. Авторы предложения просят ЦБ обеспечить рублевой ликвидностью банки, в которых открыты счета основных иностранных покупателей, в том числе из Турции, Египта, Ирана и Саудовской Аравии.

После начала спецоперации на Украине российские продавцы сталкиваются с проблемами при получении оплаты за отгруженный товар. Банки, обслуживающие покупателей и контрагентов, зачастую не соглашаются переводить средства, опасаясь попасть под действие вторичных санкций.

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Кроме того, экспортеры предложили зафиксировать курс доллара для оплаты экспортной пошлины на день списания средств со счетов. В настоящее время зачисление средств на счета Федеральной таможенной службы происходит с задержкой, что в условиях повышенной волатильности курса рубля может приводить к нехватке уже перечисленных средств.

Ранее президент Владимир Путин распорядился перевести на расчеты в рублях поставки российского газа в «недружественные» страны. В ответ правительства и главы крупнейших компаний таких государств заявили о невозможности реализации этой инициативы.

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Платон Щукин
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