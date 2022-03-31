Российский бренд показал полных моделей в новой рекламе

Российский бренд 12storeez показал плюс-сайз-моделей в новой рекламе

Российский бренд женской и мужской одежды 12storeez показал новую рекламную кампанию с участием плюс-сайз-моделей. Соответствующие снимки публикует одна из основательниц компании Ирина Голомаздина в своем Telegram-канале.

Известно, что марка представила покупателям коллекцию вещей из селвидж денима (плотно сплетенная джинсовая ткань, которая производится с помощью традиционных ткацких станков — прим. «Ленты.ру»). По словам владелицы 12storeez, в линейке обновилась размерная сетка и появились новые оттенки денима.

Новинки представили модели с разными типами фигур, в том числе полные манекенщицы. Так, одну из участниц съемки запечатлели топлес боком к фотографу в голубых джинсах с завышенной линией талии. На размещенном кадре видны жировые складки на ее животе.

В декабре 2021 года Victoria's Secret показали полных моделей после скандала о худобе «ангелов». Опубликованное промо посвящено новогодней коллекции марки, в которую вошли кружевное белье и комплекты из сатина и шелка, украшенные стразами и бантами. В видео снялись не только стройные манекенщицы, но и полные девушки, которые представили покупателям вещи из новой линейки.