Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Российский бренд показал полных моделей в новой рекламе

Российский бренд 12storeez показал плюс-сайз-моделей в новой рекламе

Фото: страница 12Storeez во «ВКонтакте»

Российский бренд женской и мужской одежды 12storeez показал новую рекламную кампанию с участием плюс-сайз-моделей. Соответствующие снимки публикует одна из основательниц компании Ирина Голомаздина в своем Telegram-канале.

Известно, что марка представила покупателям коллекцию вещей из селвидж денима (плотно сплетенная джинсовая ткань, которая производится с помощью традиционных ткацких станков — прим. «Ленты.ру»). По словам владелицы 12storeez, в линейке обновилась размерная сетка и появились новые оттенки денима.

Новинки представили модели с разными типами фигур, в том числе полные манекенщицы. Так, одну из участниц съемки запечатлели топлес боком к фотографу в голубых джинсах с завышенной линией талии. На размещенном кадре видны жировые складки на ее животе.

В декабре 2021 года Victoria's Secret показали полных моделей после скандала о худобе «ангелов». Опубликованное промо посвящено новогодней коллекции марки, в которую вошли кружевное белье и комплекты из сатина и шелка, украшенные стразами и бантами. В видео снялись не только стройные манекенщицы, но и полные девушки, которые представили покупателям вещи из новой линейки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о выходе на выгодный рубеж на Украине
Раскрыта тайна долгой жизни у попугаев
В России спрогнозировали рост турпотока на южных курортах страны в новом сезоне
В Австралии разбился гражданский вертолет
В Южной Осетии допустили объединение с Северной Осетией
Талибы запретили женщинам летать на самолете без сопровождения мужчин
Юрист высказался о судьбе золота российских фигуристов в командном турнире Игр
В Госдуме ответили на возвращение Японией формулировки об оккупации Курил
Российский бренд показал полных моделей в новой рекламе
Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с 21 февраля
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.