Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД рассказали о возможности новой встречи Лаврова и Кулебы

В МИД России рассказали о получении сигнала от Турции о возможной встрече Лаврова и Кулебы

Фото: Russian Foreign Ministry Press Service / AP

Москва получила сигнал от Анкары по поводу возможной организации встречи глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, цитату приводит ТАСС.

«Был такой сигнал от турков», — рассказал дипломат, отвечая на вопрос журналистов о новой встрече представителей Москвы и Киева. Руденко добавил, что российская сторона никогда не отказывалась от контактов с Украиной, но настаивала на том, чтобы они были содержательными.

Главы внешнеполитических ведомств Украины и России уже встречались, это произошло в Анталье 10 марта. По итогам встречи Лавров и Кулеба пришли к единственной договоренности — о продолжении усилий для нахождения гуманитарного решения на местах. Позднее российский министр говорил, что у Москвы есть надежда на достижение компромисса в вопросе урегулирования кризиса, даже несмотря на то, что переговоры с украинцами идут непросто.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
«Газпром» начал прорабатывать сценарии остановки поставок газа в Европу
Турция оценила возможность отказа от российского газа
Расторгуев прокомментировал новости о плагиате Бейонсе хита «Любэ»
Россиянам назвали действия при обмане с двойными ценниками в магазинах
Сербия признала невозможность сохранения Косово без поддержки России
Хореограф группы Тутберидзе объяснил истерику Трусовой после серебра Олимпиады
Apple окончательно отказалась от Touch ID в iPhone
В России предложили смягчить правила пересечения сухопутных границ
Власти захотели снизить налоговую нагрузку на российские компании
Россиян предупредили о новой схеме обмана от имени Минцифры и Роскомнадзора
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.