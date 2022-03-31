В МИД рассказали о возможности новой встречи Лаврова и Кулебы

В МИД России рассказали о получении сигнала от Турции о возможной встрече Лаврова и Кулебы

Москва получила сигнал от Анкары по поводу возможной организации встречи глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, цитату приводит ТАСС.

«Был такой сигнал от турков», — рассказал дипломат, отвечая на вопрос журналистов о новой встрече представителей Москвы и Киева. Руденко добавил, что российская сторона никогда не отказывалась от контактов с Украиной, но настаивала на том, чтобы они были содержательными.

Главы внешнеполитических ведомств Украины и России уже встречались, это произошло в Анталье 10 марта. По итогам встречи Лавров и Кулеба пришли к единственной договоренности — о продолжении усилий для нахождения гуманитарного решения на местах. Позднее российский министр говорил, что у Москвы есть надежда на достижение компромисса в вопросе урегулирования кризиса, даже несмотря на то, что переговоры с украинцами идут непросто.