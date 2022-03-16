Лавров заявил об отсутствии у Кулебы идей по урегулированию на Украине

Глава МИД России Лавров заявил, что его коллега с Украины Кулеба не предлагал новых идей

В ходе переговоров в Анталье, состоявшихся 10 марта, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не предлагал новых идей по урегулированию ситуации на Украине. Об отсутствии идей заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя встречу со своим коллегой в Анталье в прямом эфире РБК.

«Он заявил, что прибыл туда не для того, чтобы повторять публичные заявления. Мне стало тем более интересно. Но за полтора часа встречи, несмотря и на мои троекратные или четырехкратные напоминания о том, что я хотел бы услышать то, что не звучало в публичном пространстве, [Кулеба] так никаких новых идей и не выдвинул», — отметил Лавров.

Российский министр также говорил, что у Москвы есть надежда на достижение компромисса в вопросе урегулирования кризиса, даже несмотря на то, что переговоры с украинцами идут непросто.

Главы внешнеполитических ведомств Украины и России, Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров, даже встречались в Анталье 10 марта.