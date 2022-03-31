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Квартира Зеленского в Крыму попадет под национализацию

Квартира Зеленского попадет в список имущества, подлежащего национализации в Крыму

Фото: Reuters

В список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, попадет квартира президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия в Ялтинском регионе. Об этом сообщил РИА Новости источник в крымском правительстве.

«В список имущества, которое подпадает под национализацию, также будут включены апартаменты Зеленского в Ливадии», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что элитная квартира в Крыму принадлежит жене Зеленского Елене. Глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что счета за квартиру поступают регулярно.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и посчитали воссоединение региона с Россией аннексией. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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Марина Совина
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