Минобороны рассказало о попытке ВСУ эвакуировать командиров полка «Азов»

Минобороны рассказало о неудачной попытке ВСУ эвакуировать командиров «Азова» из Мариуполя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку эвакуировать командный состав националистического полка «Азов» из Мариуполя. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Операция проводилась с применением двух вертолетов Ми-8. Один из них был сбит из американского переносного зенитного комплекса Stinger, захваченного бойцами народной милиции Донецкой Республики ранее при освобождении Мариуполя. Вторая машина получила повреждения и уклонилась в сторону моря, но упала в 20 километрах от берега.

31 марта сообщалось, что в Мариуполе ликвидирован заместитель командира «Азова» лейтенант Святослав Паламар. Также российские военные уничтожили одного из главных идеологов полка «Азов» Николая Кравченко. Военный с позывным Крук (укр. «ворон») погиб в окруженном силами Донецкой народной республики Мариуполе.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении территории Мариуполя «на 90-95 процентов», подчеркнув, что город постепенно возвращается к жизни. Он рассказал, что люди начали выходить из убежищ на улицы, некоторые уже ездят на своих автомобилях.