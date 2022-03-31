Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Брюс Уиллис рассказал про неожиданную стрельбу из пистолета на съемках

Во время съемок Брюс Уиллис несколько раз неожиданно стрелял холостыми патронами

Фото: Faye Sadou / Globallookpress.com

Американский актер Брюс Уиллис рассказал про неожиданную стрельбу из пистолета на съемках фильма «Приказано: уничтожить». Об этом сообщает Los Angeles Times.

Артист несколько раз не по команде выстрелил холостыми патронами. В результате инцидента, который произошел в январе 2020 года, никто не пострадал, однако коллеги звезды признались, что их сильно напугал его поступок.

Актриса Лала Кент рассказала, что в одной из сцен она должна была стоять спиной к Уиллису и ждать, пока он произнесет свою реплику. После этого Кент нужно было пригнуться, чтобы актер выстрелил из пистолета. Однако он выстрелил холостыми патронами, забыв произнести свои слова.

«Поскольку я стояла к нему спиной, я не знала, что происходит позади меня. Но в первый раз это было похоже на: "Ничего страшного, давайте попробуем еще"», — вспомнила Кент.

Во время съемок второго дубля ситуация повторилась. Коллеги актрисы рассказали, что из-за случившегося Кент весь день пребывала в шоке, однако подчеркнули, что следили за безопасностью на площадке.

30 марта семья Брюса Уиллиса объявила, что он завершает свою карьеру. Родственники рассказали, что у актера диагностировали афазию, которая приводит к проблемам с речью. Расстройство также влияет на способность человека читать, писать и понимать чужие слова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Европу не оставят без газа 1 апреля
Мужчина сделал тату в честь возлюбленной на лице и остался без отношений
В Москве раскрыли схему мошенничества с участием лжеполицейского
Сотрудников МЧС оштрафовали за злоупотребления на 1,7 миллиарда рублей
В Госдуме заявили о неразрывной связи Южной Осетии и России
Глава ЦРУ заразился коронавирусом после встречи с Байденом
Раскрыты таинственные исчезновения комет рядом с Сатурном
Брюс Уиллис рассказал про неожиданную стрельбу из пистолета на съемках
Названа опасность масок от COVID-19
Раскрыта связь между любимым магазином одежды и личностью человека
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.