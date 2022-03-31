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В Баварии заявили о серьезных проблемах с газом

Глава Баварии Зедер назвал режим предупреждения ЧС признаком серьезных проблем с газом
Маркус Зедер

Маркус Зедер. Фото: Annagret Hilse / Reuters

Премьер немецкой земли Бавария Маркус Зедер прокомментировал введение в Германии режима раннего предупреждения ЧС на фоне ситуации с обеспечением газа. Об этом он высказался в интервью агентству DPA. Слова политика приводит РИА Новости.

Зедер назвал режим предупреждения ЧС признаком серьезных проблем с газом. По его словам, трудности в энергоснабжении повлекут за собой значительные последствия для экономики.

«Это показывает, насколько серьезная сейчас ситуация... Федеральное правительство должно обеспечить достаточный уровень энергоснабжения, так как в противном случае это грозит масштабными спадами для экономики», — заявил глава Баварии.

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Среди последствий для экономики Зедер выделил массовую безработицу и предложил продлить работу атомных и угольных электростанций.

30 марта Германия запустила чрезвычайный план на случай остановки поставок газа из России. Об этом объявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

23 марта президент России Владимир Путин решил в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. По его словам, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, включая доллар и евро.

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Марина Совина
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