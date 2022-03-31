Беженец рассказал о расправах бойцов «Азова» над мирными мариупольцами

Беженец рассказал об убийствах мирных жителей бойцами «Азова» в Мариуполе

Украинские бойцы из националистического полка «Азов» расправились над многими жителями Мариуполя рядом с одним из местных детских садов. Об этом рассказал беженец из города Роман Постильник, передает РИА Новости.

По его словам, 18 марта он вместе с несколькими другими мариупольцами пытался покинуть город, но их остановили украинские военные со словами: «Я здесь сижу и ты здесь будешь сидеть». При этом бойцы ВСУ угрожали им оружием. После этого жители вернулись обратно и начали искать воду, которую обнаружили в детском саду рядом с домом №48 по улице Владимирская.

В этот момент подъехали азовцы, и как только жители вышли во двор садика, по ним был открыт огонь. «Погибло очень много людей мирных. Моей соседке отрезало ногу осколком, перебило ногу полностью», — вспомнил Постильник.

31 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что ВСУ предприняли попытку эвакуировать командный состав националистического полка «Азов» из Мариуполя. Операция проводилась с применением двух вертолетов Ми-8. Один из них был сбит из американского переносного зенитного комплекса Stinger, захваченного бойцами народной милиции ДНР ранее при освобождении Мариуполя. Вторая машина получила повреждения и уклонилась в сторону моря, но упала в 20 километрах от берега.

Ранее начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в Мариуполе находят тела жертв украинских военных со следами пыток и издевательств. По словам представителя Минобороны, в подвалах зданий обнаружены тела мирных жителей «со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой». Также, указал он, есть свидетельства того, что бойцы ВСУ, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами. Кроме того, Мизинцев рассказал об обстрелах украинскими военными из минометов очереди у магазинов, банкоматов и пунктов выдачи продовольствия и питьевой воды.

