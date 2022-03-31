Кровавые сосульки появились в российском городе

В Мурманске появились сосульки и снег кроваво-красного цвета

В Мурманске на крыше дома появились сосульки кроваво-красного цвета. Фото с наледью необычного оттенка опубликовали в сообществе «Мурманск — столица Арктики!» в социальной сети «ВКонтакте».

На снимке видно, как алые сосульки свисают с кровли шестиэтажного дома номер восемь на Рыбном проезде. Пользователи сети решили поиронизировать над ситуацией. «Это кровельщики дрались на крыше за право сбить наледь», «Так плачет весна», «Это кровавые слезы — дом плачет от такого ремонта», «КрасНота», «Русская весна», «Крышу покрасили просроченной краской», — прокомментировали россияне.

В комментарии газете «Вечерний Мурманск» одна из жительниц города отметила, что кровавый цвет обрели не только сосульки, но и снег во дворе. Женщина пояснила, что оттенок осадков связан с ремонтом на крыше — рабочие пропитывают красным веществом деревянные балки.

В декабре снег необычного цвета заметили в Киселевске Кемеровской области. Жители города пожаловались на густой темный дым в небе и потемневшие осадки. Причиной появления черного снега россияне назвали плохую экологию в регионе.