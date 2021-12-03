Жители российского города пожаловались на черный снег

Жители Киселевска (Кемеровская область) наблюдают в небе над городом густой темный дым, под ногами — потемневший снег. Соответствующие фотографии они публикуют в социальных сетях, сообщает городской портал NGS42.RU. Ситуация с загрязнением воздуха в Киселевске остается сложной на протяжении многих лет, отмечает издание.

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В комментариях к публикациям граждане жалуются и явно дают понять, что не ждут от властей оперативного решения экологических проблем. «Чиновники, как всегда, скажут, что население печки топит», — иронизируют жители. Некоторые указывают, что черный снег — явление для города стандартное. «В шахтерском городе живете, что вы хотели-то», — поясняют россияне.

Как сообщает NGS42.RU, летом 2021 года в Кузбассе была проведена масштабная проверка исполнения экологического законодательства промышленными предприятиями. По ее итогам прокуратура возбудила семь административных дел, уличив в нарушениях, в частности, ООО «Ижморская ТСК», «Тобул» и «Инертник».

В октябре 2021-го в другом сибирском городе — Красноярске — объявляли режим «черного неба». Там зафиксировали повышенную степень загрязнения атмосферного воздуха. Во время «черного неба» жители чаще всего наблюдают сильный смог над городом, чувствуют запах гари. Видимость порой снижается до нескольких десятков метров. Люди могут страдать от першения в горле, раздражения слизистых оболочек, головной боли.