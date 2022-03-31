Отец Черышева захотел видеть сына в РПЛ

Отец футболиста «Валенсии» Дениса Черышева захотел видеть сына в «Спартаке»

Отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева Дмитрий Черышев признался, что хочет видеть сына в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Бывший футболист сборной России заявил, что его сын сможет проявить себя в московском «Спартаке». «Он с удовольствием защищал бы цвета клуба», — допустил Черышев. Он добавил, что намерен обсудить данный вопрос с вингером.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Черышев провел 11 матчей в составе «Валенсии» и не отметился результативными действиями. 32-летний полузащитник провел всю профессиональную карьеру в Испании.

Черышев — воспитанник мадридского «Реала». На правах аренды он выступал за «Севилью», «Вильяррел», «Валенсию». В 2016 году Черышев стал игроком «Вильярреала», где выступал до лета 2018 года. Тогда хавбек перебрался в «Валенсию».