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Королевская кобра заживо проглотила другую змею того же вида и попала на видео

В Индии королевская кобра заживо проглотила другую змею того же вида

В Индии сняли на видео королевскую кобру, заживо проглотившую другую змею того же вида и почти таких же размеров. Кадры опубликовала телекомпания Kalinga TV.

В начале ролика кобра уже вонзила зубы в свою жертву, однако та не сдавалась и отчаянно пыталась вырваться. Несмотря на это, змея продолжала хладнокровно заглатывать добычу. В конце концов, из ее рта торчал только кончик хвоста второй кобры, а затем пропал из виду и он.

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Королевские кобры считаются самыми крупными ядовитыми змеями на планете. Их яд вызывает у людей паралич дыхательной мускулатуры и остановку дыхания. Уже через 15 минут после укуса человек может умереть.

В природе королевские кобры питаются преимущественно змеями других видов. Могут обходиться без еды до трех месяцев.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Прачинбури трехметровая королевская кобра догнала и проглотила другую змею того же вида на глазах у детей. Прибывшие на место происшествия змееловы, которых вызвал кто-то из очевидцев, застали конец трапезы.

Олег Парамонов
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