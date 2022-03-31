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Спасенная женщиной собака оказалась койотом

Мексиканка приняла сбитого машиной койота за бездомную собаку и привезла его к ветеринару

Фото: Andrea Athie

Жительница мексиканского города Сьюдад-Виктория приняла сбитого автомобилем койота за бездомную собаку и привезла его к ветеринару. Об этом сообщает The Mirror.

Андреа Эти ехала на автомобиле и увидела, как ехавший перед ней водитель сбил животное, после чего скрылся с места происшествия. Девушка остановилась, чтобы помочь, вышла из машины и попыталась успокоить зверя, которого приняла за бездомную собаку.

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Мексиканка не смогла самостоятельно переместить спасенное животное в автомобиль и обратилась за помощью к друзьям. Они приехали и вместе с Эти довезли пострадавшего зверя до ветеринарной клиники. Там оказалось, что девушка помогла дикому койоту. Мексиканка назвала его Панчо. «Он не проявлял агрессию и позволил мне погладить его, но все мы знаем, что это дикое животное и оно не может жить с нами», — пояснила женщина.

Ветеринары сделали койоту рентген и диагностировали две травмы шейного отдела, полученные в результате ДТП. Из-за этого у животного отказали задние ноги, оно не могло самостоятельно опорожнить кишечник. Койота пришлось усыпить, так как вылечить его было невозможно. «Все было сделано настолько гуманно, насколько возможно. В последний момент я посмотрела на него и пожелала, чтобы он не страдал», — сказала Эти.

Хотя девушке пришлось попрощаться с животным, она подчеркнула, что эта встреча изменила ее. «Панчо пришел сюда, чтобы научить помогать тем, кто нуждается в этом. Небольшими действиями мы можем менять многое, и Панчо это доказал. Сейчас нам всем стоит помогать друг другу вне зависимости от того, кто есть кто», — заявила мексиканка.

Койоты иногда нападают на людей и их питомцев, но редко делают это без причины и почти никогда не причиняют серьезные травмы.

Ранее сообщалось, что в Великобритании строитель принял новорожденного лисенка за щенка и забрал его домой. Вскоре он осознал ошибку и обратился в Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными.

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Алиса Дмитриева
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