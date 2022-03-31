На Западе увидели риск ослабления позиции доллара из-за санкций против России

В МВФ увидели риск ослабления господства доллара из-за санкций против России

Санкции, введенные против России, грозят постепенно ослабить господство доллара, сказала в интервью Financial Times первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

Она видит риск возникновения небольших валютных блоков, в основе которых будет торговля между отдельными группами стран. «Доллар останется основной глобальной валютой, однако на меньшем уровне фрагментация возможна», — заявила Гопинат. Позиция России такова, что она годами стремилась к сокращению своей зависимости от доллара. Этот процесс значительно ускорился из-за санкций, отмечает западное издание.

Гопинат полагает, что более широкое использование других валют обернется дальнейшей диверсификации резервных активов национальных ЦБ. Доля доллара в международных резервах снизилась с 70 до 60 процентов за последние два десятилетия. По словам представителя МВФ, ситуация вокруг Украины также повысит популярность цифровых валют.

Санкции Зпротив России могут подтолкнуть другие страны к отказу от валютных резервов в долларах и евро, предсказал ранее эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли. Также он допустил рост популярности юаня в качестве резервной валюты.