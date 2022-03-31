Поклонская рассказала о возникновении нового общества на Украине

Экс-прокурор Крыма Поклонская заявила о формировании нового общества на Украине

С 2014 года на Украине сформировалось новое общество, которое отличается от российского. Такое мнение выразила заместитель руководителя Россотрудничества Россотрудничества, экс-депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в интервью Екатерине Гордеевой. Беседа опубликована на YouTube-канале журналистки.

По ее словам, за прошедшие восемь лет многое изменилось, а люди «стали выживать по-своему». «Украина — это не Россия. Там по-другому устроено общество», — подчеркнула Поклонская. Замглавы Росструдничества уточнила, что Донбасс является «отдельной историей» и «огромной трагедией».

Отвечая на вопрос о националистических настроениях на Украине, она отметила, что до 2014 года там «все было нормально». Однако на Майдан вышли активисты и провокаторы, а после по телевидению россияне наблюдали русофобские настроения, добавила Поклонская. В то же время она признала, что подобные настроения могут быть в любой стране. «Главное, чтобы эти настроения не переходили за грань», — отметила экс-прокурор Крыма.

В интервью Поклонская также сообщила, что планирует помогать Украине и ее жителям, потому что она украинка и любит родину.

Ранее Поклонская заявила, что граждане России, в том и числе проживающие за рубежом, хотят помогать украинцам. По ее словам, Россотрудничество сейчас получает большое количество звонков от желающих помочь с формированием гуманитарных грузов.