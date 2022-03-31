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Эрдоган созвонится с Путиным

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что президент Эрдоган планирует созвониться с Путиным

Фото: Depo Photos / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

Турецкий министр также заявил главе МИД России Сергею Лаврову и министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что ожидает их визита в Турцию в ближайшее время.

Ранее Reuters писало, что Эрдоган планирует провести переговоры с коллегами из России и Украины Путиным и Владимиром Зеленским на этой неделе, чтобы обсудить возможную организацию их встречи. Он также заявлял, что готов дать гарантии безопасности Киеву, но для этого следует оговорить детали.

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Виктория Кондратьева
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