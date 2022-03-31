Европа решила заставить модные бренды делать более прочную одежду

Еврокомиссия обязует компании производить прочную и пригодную к переработке одежду

Европа решила заставить модные бренды делать более прочную и пригодную к переработке одежду. Еврокомиссия объявила о существенном расширении правил экодизайна, которые помогут отойти от быстрой моды к 2030 году, сообщает The Guardian.

Большие компании также могут обязать сообщать о количестве непродавшегося товара, который оказывается на полигонах. Тем самым Еврокомиссия хочет бороться с культурой одноразового использования — средний европеец выбрасывает примерно 11 килограммов одежды, обуви и других тканевых изделий ежегодно. Отправку лишних товаров на свалки могут полностью запретить, однако для этого властям нужно собрать больше информации о проблеме.

Неизвестно, насколько сильно такие меры изменят индустрию моды, так как производство некоторых продуктов, например носков, регулировать практически невозможно. Однако вступление новых правил в силу значительно повлияет на весь мир, учитывая, что почти три четверти одежды и тканевых изделий для дома попадают в другие страны из Европы. Комиссия рассчитывает, что в будущем так же строго будет контролироваться производство других товаров, в том числе техники.

Некоторые люксовые бренды уже готовы меняться ради спасения планеты — в январе итальянский модный дом Dolce & Gabbana заявил о прекращении использования натурального меха в своей продукции. Таким образом компания рассчитывает привлечь молодых клиентов, которых волнуют проблемы экологии и эксплуатации животных.