Dolce & Gabbana изменится ради спасения планеты

Итальянский люксовый бренд одежды Dolce & Gabbana (D&G) решил измениться ради спасения планеты и отказаться от использования натурального меха в своей продукции. Таким образом компания рассчитывает привлечь молодых клиентов, которых волнуют проблемы экологии и эксплуатации животных. Совместное заявление модного дома и ассоциации по защите прав животных Humane Society International опубликовано на сайте организации.

С 2022 года D&G перестанет выпускать одежду и аксессуары из меха животных и переключится на его искусственные аналоги. Однако бренд продолжит сотрудничать с прежними портными, чтобы сохранить места и традиционные технологии производства.

«Dolce & Gabbana работает над созданием устойчивого будущего, которое не предполагает использование меха животных», — заявил глава отдела коммуникаций и маркетинга компании Феделе Усаи (Fedele Usai). Он добавил, что в дальнейшем бренд собирается использовать в коллекциях инновационные материалы и разрабатывать производственные подходы с учетом их влияния на окружающую среду.

Ранее другие именитые дома мод также перешли на искусственные материалы. В список таких компаний вошли Armani, Prada, Valentino и Versace. В сентябре 2021 года российский стилист и телеведущий Александр Рогов назвал заявления модных брендов об отказе от меха спекуляцией на теме экологии и этичности. По мнению эксперта, многие модные дома продолжат на заказ выпускать изделия из шкур животных, но не будут это афишировать.