Оценено влияние на моду отказа люксовых брендов от меха

Отказ французской компании Kering, владельца люксовых брендов Gucci, Yves Saint Laurent и Bottega Veneta, от меха — профанация. Это заявление сделано исключительно для громких новостных заголовков, на деле пошив изделий из натурального меха будет происходить и дальше. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился стилист и телеведущий Александр Рогов.

Ранее Kering объявила, что с осени 2022 года ни один из домов группы не будет использовать натуральный мех в своих коллекциях. Речь шла о брендах Gucci, Yves Saint Laurent и Bottega Veneta.

«Я думаю, что все это спекуляция на теме экологии и этичности. На самом деле для частных клиентов, которые будут обращаться в эти дома за меховыми изделиями, они их отшивать будут, просто не будут это афишировать», — заметил стилист.

Он назвал заявление Kering профанацией. По его словам, оно было сделано исключительно в коммерческих целях. Отказ от меха брендов Gucci, Yves Saint Laurent и Bottega Veneta не скажется на моде, считает Рогов. «Это сделано просто для того, чтобы новости писали. А вообще это пиар и спекуляция на теме экологичности и этичности, которые сейчас очень популярны», — сообщил специалист.

Ранее, в июне, Израиль стал первой в мире страной, запретившей продажу меха животных для производства одежды. Соответствующий документ подписала министр защиты окружающей среды страны Гила Гимлиэль. Запрет вступит в силу с начала 2022 года.