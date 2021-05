Великобритания задумала отказаться от шкур

Власти Великобритании планируют ввести полный запрет на торговлю натуральными меховыми шкурами животных. Новые правила, в случае их принятия, будут действовать только для бизнеса, пишет The Guardian.

После ухода с рынка ЕС британское правительство задумалось об отказе от продажи шкур, чтобы ужесточить стандарты защиты животных. Министерство по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании (The Department for Environment, Food and Rural Affairs, DEFRA) рассмотрит влияние предлагаемых мер на социальную сферу и экономику страны, а также международную торговлю.

Новая политика в отношении торговли мехами будет направлена только на деятельность компаний индустрии моды, производителей аксессуаров из натурального материала.

Великобритания в 2000 году стала первой страной в Европе, которая запретила звероводство и ввоз в страну кожи и меховых изделий из домашних кошек и собак, а также изделий от промысловой охоты на тюленей. Продажа другого меха в Великобритании легальна.

По данным организации, выступающей за этичное обращение с животными (People for the Ethical Treatment of Animals), сотни мировых брендов, в том числе Coach, Giorgio Armani, Gucci, Calvin Klein, Ralph Lauren и Versace полностью прекратили использовать мех в своей продукции. Жена британского премьер-министра Бориса Джонсона Кэрри Саймондс высказывалась в прессе о том, что считает покупателей меховых товаров «больными». При этом представители британского мехового альянса (British Fur Alliance) утверждают, что товары из натуральных материалов менее разрушительны для экологии по сравнению с «быстрой модой» (частый выпуск брендами новых коллекций).

Великобритания далеко не единственная страна в мире, которая показывает толерантность к животным за счет отказа от меховых изделий. В 2021 году производство и продажу одежды и аксессуаров из натурального меха запретили в американском Лос-Анджелесе. Принятие норм заняло около двух лет, впервые местные власти анонсировали инициативу в 2018 году, назвав торговлю мехом «мерзкой и негуманной».