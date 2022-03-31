В российском городе нашли квартиру по мотивам «50 оттенков серого»

В Набережных Челнах предложили арендовать квартиру по мотивам «50 оттенков серого»

В российском городе Набережные Челны предложили снять однокомнатную квартиру по мотивам серии фильмов и книг «50 оттенков серого». Объявление о сдаче в аренду необычного жилья нашли на сайте «Авито».

Недвижимость площадью 41 квадратный метр находится на 20-м этаже элитного жилого комплекса Sunrise City. Интерьер выполнен в красно-черных тонах, а в отделке преобладают кожа, дерево и металл. Особенностью квартиры является обилие оборудования и аксессуаров для эротических игр — в помещении можно найти наручники, плетки, кровать с фиксацией рук и качели для взрослых. Кроме того, по периметру жилой комнаты установлены акустические панели, которые отвечают за шумоизоляцию.

Авторы объявления уточнили, что не предоставляют интимные услуги — арендовать недвижимость могут исключительно два человека при условии, что не будут устраивать вечеринки. За сутки проживания в такой квартире придется заплатить шесть тысяч рублей, а при бронировании на срок от шести часов собственники жилья пообещали подарить бутылку шампанского.

Ранее в Великобритании нашли квартиру по мотивам серии фильмов и романов о Гарри Поттере. Недвижимость выставили на продажу в шотландском Эдинбурге, где писательница Джоан Роулинг придумала легендарную вселенную. Двухкомнатная квартира расположена в районе Канонгейт (Canongate) и достанется новому владельцу вместе с мебелью и декором. За покупку недвижимости придется отдать 315 тысяч фунтов стерлингов (на тот момент около 51,7 миллиона рублей).