В Великобритании появилась возможность пожить в квартире по мотивам «Гарри Поттера». Жилье с ремонтом в стиле одноименной серии романов и фильмов выставили на продажу в шотландском Эдинбурге — в этом городе писательница Джоан Роулинг создала легендарную вселенную, пишет The Mirror.

Двухкомнатная квартира расположена в районе Канонгейт (Canongate) и достанется новому владельцу вместе с мебелью и декором. За покупку недвижимости придется отдать 315 тысяч фунтов стерлингов (около 51,7 миллиона рублей).

По словам курирующих сделку риелторов, тематика квартиры становится очевидной сразу при входе в нее — в прихожей внимание привлекают стилизованные под интерьеры Хогвартса обои и мебель. Специалисты отметили, что в коридоре расположены три шкафа, в которых будет удобно хранить вещи. В главной спальне есть два окна, кровать с балдахином и парящими в воздухе свечами и длинные портьеры.

Спальня поменьше имитирует кабину поезда «Хогвартс-экспресс» — в ней стоят встроенные кровать и шкаф. Кроме того, на кухне можно найти фигурку Дамблдора, дракона и дерево, напоминающее Гремучую иву. На стене помещения поместили белую сову, которая похожа Хедвига — питомца Гарри Поттера.

В декабре 2021 года в США предложили пожить в доме, который стилизовали под жилье главного героя фильма «Гринч — похититель Рождества». Арендовать недвижимость можно было в горах города Боулдера в штате Юта за 19,57 доллара (на тот момент 1,4 тысячи рублей) за ночь. Интерьеры пещеры в точности повторяют логово кинозлодея, внутри есть даже музыкальная комната с органом Гринча и барабанная установка его единственного друга — пса Макса.