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Посольство Словении в Киеве сняло флаг из-за сходства с российским триколором

Посольство Словении в Киеве попросили снять флаг из-за сходства с российским триколором

Фото: Pixabay

Посольство Словении в Киеве было вынуждено остаться без флага перед входом из-за просьбы украинской стороны снять его, поскольку он по внешнему виду был схож с российским триколором, передает Словенское агентство печати.

Сообщается, что временный поверенный в делах Словении в Киеве Боштьян Лесьяк прибыл в украинскую столицу и поднял перед посольством словенский и европейский флаги, которые «красиво развевались на ветру» Однако, позже установился штиль, в связи с чем словенский триколор с гербом выглядел как российский флаг. Это стало причинной того, что к Лесьяку обратились сотрудники украинской национальной гвардии, а также полиции, которые настоятельно попросили на некоторое время снять флаг.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вернул украинского посла из Грузии из-за отказа страны помогать Киеву. Глава государства отметил, что также был подписан указ об отзыве главы дипломатической миссии Украины в Марокко.

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Марина Совина
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