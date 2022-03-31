В Германии испугались прекращения поставок российского газа

Bloomberg: отказ от энергоносителей из России приведет к потрясениям в промышленности ФРГ

Немецкие профсоюзы испугались, что отказ от поставок энергоносителей из России приведет к серьезным потрясениям в промышленности Германии. Об этом сообщает Bloomberg.

Как рассказал президент немецкого химического союза IGBCE Майкл Вассилиадис, «взрывные» цены на энергоносители, но, прежде всего, возможное газовое эмбарго, сильно ударят по энергоемкой промышленности.

Под угрозой остановки оказались сталелитейные, химические и бумажные производства ФРГ. Кроме того, отказ от российских ресурсов будет сопровождаться ростом безработицы. Так, по меньшей мере 3,4 миллиона человек могут лишиться работы. Также это может привести к разрушению существующих цепочек промышленного производства.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «лучший способ оставить Европу без газа», в чем виноваты сами страны ЕС. Он включает в себя заморозку газопровода «Северный поток-2», заморозку активов Центробанка и заявления об отказе от российского газа в ближайшие годы, а также отказ от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта и проведение обысков в офисах «Газпрома» в Германии.