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Невеста и жених-боксер избили мать и гостей на свадьбе и попали за решетку

Боксер Имонн Гудбранд избил гостей на собственной свадьбе и попал за решетку

Фото: Shutterstock

В британском городе Батгейт невеста избила мать во время собственной свадьбы. В результате молодожены и их шафер попали за решетку, сообщает Daily Record.

Драку затеяла 26-летняя Клэр Гудбранд. По ее признанию, она била мать кулаками и ногами по голове и телу, повалила ее на землю и продолжила пинать по голове. Затем невеста села на мать и попыталась ее задушить.

Вскоре к потасовке присоединился ее жених Имонн Гудбранд, который, как выяснилось позднее, был профессиональным боксером. Вместе со своим братом Кираном, который был их шафером, он причинил нескольким гостям серьезные травмы. Один из пострадавших частично лишился пальца.

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После ареста возлюбленных и их шафера рассадили по отдельным камерам. Причины инцидента не раскрыли ни нападавшие, ни гости.

Невеста признала себя виновной в нападении с причинением телесных повреждений. Ее жених и шафер также признались в содеянном. Вынесение приговора отложено до 29 апреля.

Ранее сообщалось, что цыганская свадьба в Ульяновской области закончилась массовой дракой двух таборов, во время которой в толпу врезалась машина.

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Рузанна Акмалтдинова
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