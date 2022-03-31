Минобороны заявило об уничтожении ракетами крупных баз горючего на Украине

ВС РФ высокоточным оружием уничтожили крупные базы горючего в нескольких городах Украины

Вооруженные силы России высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожили крупные базы горючего в нескольких украинских городах. Об этом в четверг, 31 марта, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что речь идет об объектах в Днепропетровске Лисичанске, Чугуеве и Новомосковске. С них осуществлялось снабжение топливом украинской группировки войск в Донбассе.

Официальный представитель Минобороны также заявил, что ВС РФ с начала специальной операции уничтожили 1815 танков, 341 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и 195 установок залпового огня (РСЗО), принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По словам Конашенкова, за 30 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили в воздухе 18 украинских беспилотников.

Ранее 31 марта Минобороны России показало кадры уничтожения ударными вертолетами Ка-52 огневых позиций украинской бронетехники.