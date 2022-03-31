Глава МИД Британии посетит Индию для укрепления оборонного сотрудничества

Глава МИД Британии Лиз Трасс посетит Индию, где обсудит ситуацию на Украине

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс посетит Индию, где вместе с главой МИД Субраманьямом Джайшанкаром обсудит ситуацию на Украине и британско-индийское партнерство. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На встрече с министром иностранных дел Индии Субраманьямой Джайшанкаром министр иностранных дел скажет, что вторжение России на Украину подчеркивает важность более тесного сотрудничества демократий для сдерживания агрессоров (...) и укрепления глобальной безопасности», — заявили в британском внешнеполитическом ведомстве.

По словам Трасс, углубление британско-индийского сотрудничества повысит безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе и создаст новые рабочие места. Она также указала, что правительство Великобритании заинтересовано в наращивании оборонной торговли, в том числе это касается «инновационных технологий обеспечения безопасности».

«Это имеет еще большее значение в контексте неспровоцированного вторжения России на Украину и подчеркивает необходимость более тесного сотрудничества свободных демократий в таких областях, как оборона, торговля и кибербезопасность», — заключила Трасс.

Ранее стало известно, что правительство Индии рассматривает предложение России об использовании альтернативы SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) от российского Центрального банка. СПФС могла бы использоваться при проведении взаимных расчетов на фоне стремлений Дели закупать у России нефть и оружие. План предусматривает платежи в рублях и рупиях, индийской валюте.