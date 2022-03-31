Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава МИД Британии посетит Индию для укрепления оборонного сотрудничества

Глава МИД Британии Лиз Трасс посетит Индию, где обсудит ситуацию на Украине

Фото: Toby Melville / Reuters

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс посетит Индию, где вместе с главой МИД Субраманьямом Джайшанкаром обсудит ситуацию на Украине и британско-индийское партнерство. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На встрече с министром иностранных дел Индии Субраманьямой Джайшанкаром министр иностранных дел скажет, что вторжение России на Украину подчеркивает важность более тесного сотрудничества демократий для сдерживания агрессоров (...) и укрепления глобальной безопасности», — заявили в британском внешнеполитическом ведомстве.

Материалы по теме:
По-братски. Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
По-братски.Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
21 марта
«Ценники меняли по нескольку раз в день» Как Югославия четыре года выживала под жесточайшими санкциями западных стран
«Ценники меняли по нескольку раз в день»Как Югославия четыре года выживала под жесточайшими санкциями западных стран
25 марта

По словам Трасс, углубление британско-индийского сотрудничества повысит безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе и создаст новые рабочие места. Она также указала, что правительство Великобритании заинтересовано в наращивании оборонной торговли, в том числе это касается «инновационных технологий обеспечения безопасности».

«Это имеет еще большее значение в контексте неспровоцированного вторжения России на Украину и подчеркивает необходимость более тесного сотрудничества свободных демократий в таких областях, как оборона, торговля и кибербезопасность», — заключила Трасс.

Ранее стало известно, что правительство Индии рассматривает предложение России об использовании альтернативы SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) от российского Центрального банка. СПФС могла бы использоваться при проведении взаимных расчетов на фоне стремлений Дели закупать у России нефть и оружие. План предусматривает платежи в рублях и рупиях, индийской валюте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стал известен план России по расчетам за газ в рублях
Российские нефтепереработчики решили сократить объемы производства
Эрдоган подтвердил отказ Турции от введения санкций против России
Синоптик пообещал близкое к рекорду 1972 года количество осадков в Москве
Выстреливший женщине в голову российский тренер получил тюремный срок
Байкерский стиль вернулся в моду
В Москве грабители отобрали у пенсионера рюкзак с миллионами рублей
В Крыму задержали сотрудничавшего с украинскими спецслужбами россиянина
Россиян предупредили о сложностях туров за картами Visa и Mastercard
Эрдоган дал оценку действиям Азербайджана в Нагорном Карабахе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.