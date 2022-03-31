Россиянам рассказали о будущих ценах на жилье

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что цены на жилье вырастут на уровне инфляции

Власти России ожидают, что цены на жилье в 2022 году вырастут на уровне инфляции или меньше. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает РИА Новости.

«В среднем, мы считаем, рост на уровне инфляции или ниже <…> будет происходить», — рассказал Хуснуллин и добавил, что в будущем правительство не ожидает глобального роста цен. По словам вице-премьера, сейчас на формирование стоимости недвижимости влияют два фактора: подорожание жилья из-за инфляции и снижение цен на российские составляющие производства.

При этом ранее в марте сообщалось, что из-за снижения курса рубля и ажиотажного спроса начали расти цены как на импортные, так и на отечественные стройматериалы. Подорожание в начале марта составило 7-10 процентов.

Строительство уже столкнулось с кризисом на фоне перебоев в поставках. Разрыв логистических цепочек привел к нехватке стройматериалов и их резкому подорожанию. 40 процентов застройщиков были вынуждены остановить строительство отдельных объектов жилой и коммерческой недвижимости, а еще 29 процентов пока не столкнулись с кризисом поставок, но уже отложили недавно начатые стройки и перенаправили ресурсы на завершение почти готовых объектов.