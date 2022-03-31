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69-я параллель

Российские исследователи составили сейсмологическую карту Арктики

Ученые из России подготовили сейсмологическую карту Арктики

Изображение: ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН

Российские ученые составили карту эпицентров землетрясений, которые происходили на территории Арктики в начале 20 века. Об этом сообщается на сайте Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики (ФИЦКИА) имени академика Лаверова Уральского отделения РАН.

Сейсмологическую карту Арктики составляли три российских исследовательских центра. Ученые обработали архивные данные и вычислили точное местонахождение очагов землетрясений, которые происходили с 1904-1919 годах.

Специалисты установили, что не все мощные землетрясения на арктической территории были зафиксированы в источниках. Также часть из них была отражена некорректно.

«Одним из ярких примеров такого уточнения можно назвать землетрясение в 1912 году с магнитудой 5, эпицентр которого, согласно большинству каталогов, находился в районе архипелага Северная Земля. Однако расчеты российских сейсмологов показали, что эпицентр был на хребте Гаккеля — в главной сейсмоактивной зоне Арктики», — сообщили в исследовательском центре.

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории сейсмологии Лаверовского центра Натальи Вагановой, в соответствии с сейсмологическими картами Арктики производится строительство промышленных объектов и жилых домов.

Ранее глава РАН Александр Сергеев рассказал о запуске спутника для мониторинга Арктики. По его словам, при наличии четырех подобных спутников у ученых появится возможность следить за Арктикой каждые 15 минут с помощью хорошего пространственного и временного разрешения.

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Анастасия Шейкина
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