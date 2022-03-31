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Рост цен в Италии побил тридцатилетний рекорд

Инфляция в Италии в марте подскочила до 7 процентов

Фото: Max Rossi / Reuters

Рост цен в Италии побил рекорд — инфляция подскочила до самого высокого уровня за тридцать лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статистическое управление Istat.

Цены в Италии на годовом уровне в марте выросли на 7 процентов. По данным статистического управления, темпы инфляции в Италии оказались самыми быстрыми с 1991 года.

Рост цен происходит на фоне подорожания энергоносителей. Чтобы смягчить последствия этого кризиса , правительство выделило более 16 миллиардов евро (17,6 миллиарда долларов) для семей и предприятий. Также власти Италии снизили налог на стоимость топлива на заправках.

По оценкам Bloomberg Economics, экономика Италии пострадает больше других европейских из-за высокой зависимости от газа, если цены на энергоносители продолжат расти. Пока инфляция в Италии ниже, чем в Германии, где она составила 7,6 процента в марте. Рост цен в стране достиг максимального уровня более чем за 40 лет. Также цены выросли в Испании: в этом месяца инфляция достигла 9,8 процента, став максимальной за последние 37 лет.

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Платон Щукин
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