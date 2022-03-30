Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Рост цен в Испании оказался максимальным за 37 лет

Инфляция в Испании оказалась максимальной с 1985 года

Фото: Susana Vera / Reuters

Инфляция в Испании в марте текущего года достигла 9,8 процента, говорится на сайте национального института статистики королевства.

Таким образом, рост цен оказался максимальным за 37 лет, с мая 1985 года. В феврале инфляция была 7,6 процента. Такая тенденция, в том числе, связна с повышением цен на электроэнергию, топливо и горючее, продукты питания и безалкогольные напитки, заявили в ведомстве.

Материалы по теме:
«Макдоналдс» временно закроет все рестораны в России
«Макдоналдс» временно закроет все рестораны в России
8 марта
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas. Какие международные компании прекратили работу в стране?
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas.Какие международные компании прекратили работу в стране?
9 марта

Ранее стало известно, что уровень инфляции в Швеции составил 4,5 процента в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он стал самым высоким за почти 30 лет — с декабря 1993 года. Большую роль в этом сыграло повышение цен на продовольствие, особенно на овощи, фрукты и кофе.

В марте американский президент Джо Байден заявил, что рекордная за 40 лет инфляция в США может быть связана с санкциями против России. Он добавил, что последняя платит большую цену за санкции, введенные против нее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
«Газпром» объяснил падение до нуля поставок по газопроводу «Ямал-Европа»
Европе предрекли болезненные последствия при отказе от газа из России
Семья экс-министра сельского хозяйства стала крупнейшим землевладельцем России
Перечислены необычные уловки автоподставщиков
Выглядящая вдвое моложе своего возраста женщина поделилась секретом молодости
Премьер-министр Польши признал русофобию мейнстримом
ФСБ задержала 60 сторонников украинской группировки «М.К.У»
В РЖД объявили о запуске дополнительных поездов на майские праздники
Стало известно о местонахождении Филиппа Киркорова
Рост цен в Испании оказался максимальным за 37 лет
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.