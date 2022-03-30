Рост цен в Испании оказался максимальным за 37 лет

Инфляция в Испании оказалась максимальной с 1985 года

Инфляция в Испании в марте текущего года достигла 9,8 процента, говорится на сайте национального института статистики королевства.

Таким образом, рост цен оказался максимальным за 37 лет, с мая 1985 года. В феврале инфляция была 7,6 процента. Такая тенденция, в том числе, связна с повышением цен на электроэнергию, топливо и горючее, продукты питания и безалкогольные напитки, заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что уровень инфляции в Швеции составил 4,5 процента в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он стал самым высоким за почти 30 лет — с декабря 1993 года. Большую роль в этом сыграло повышение цен на продовольствие, особенно на овощи, фрукты и кофе.

В марте американский президент Джо Байден заявил, что рекордная за 40 лет инфляция в США может быть связана с санкциями против России. Он добавил, что последняя платит большую цену за санкции, введенные против нее.