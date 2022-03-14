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Экономика

Рост цен в Швеции стал рекордным почти за 30 лет

Инфляция в Швеции составила рекордные 4,5 процента в феврале

Фото: Kohls / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Уровень инфляции в Швеции составил 4,5 процента в феврале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Он стал самым высоким почти за 30 лет — с декабря 1993 года. Об этом говорится на сайте Центрального статистического бюро (ЦСБ).

Большую роль в этом сыграло повышение цен на продовольствие, особенно на овощи, фрукты и кофе. В январе показатель составил 3,9 процента. За последний год, например, стоимость помидоров, груш и капусты увеличилась от 29,4 до 24,7 процента соответственно, кофе — на 29,5 процента. Также подорожало топливо и электроэнергия. Еще один фактор — рост цен на одежду и мебель.

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Ранее американский президент Джо Байден заявил, что рекордная за 40 лет инфляция в США может быть связана с санкциями против России. При этом он добавил, что Россия платит большую цену за санкции, введенные против нее.

По прогнозам, инфляция в России составит 20 процентов в 2022 году. Это следует из макроэкономического опроса Центробанка.

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Платон Щукин
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