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Кадыров опубликовал видео с извинениями украинских военнопленных

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео с извинениями украинских военнопленных из Мариуполя

Кадр: телеграм-канал «Kadyrov_95»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись с извинениями украинских военнопленных. Кадрами он поделился в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что военнопленные стоят в поле со связанными скотчем руками. За ними виднеется грузовик с нарисованной на нем буквой Z.

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По словам Кадырова, когда украинские солдаты попадают в плен, они начинают осуждать свое руководство и приносят извинения жителям России и Украины за антинародную деятельность.

«Хочу отметить, что отношение к таким пленным самое человечное. Их кормят, оказывают медицинскую помощь, дают лекарства, предоставляют возможность связаться с родными по телефону», — написал глава Чечни в социальной сети.

Ранее Кадыров заявил об освобождении территории Мариуполя «на 90-95 процентов», подчеркнув, что город постепенно возвращается к жизни. Кадыров рассказал, что люди начали выходить из убежищ на улицы, некоторые уже ездят на своих автомобилях.

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Анастасия Шейкина
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