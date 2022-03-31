В Минздраве оценили ситуацию на российском рынке лекарств

Замглавы Минздрава Глаголев назвал стабильной ситуацию на рынке лекарств в России

Ситуация на рынке в лекарственных препаратов в России стабильна. Об этом, оценивая наличие лекарств в аптеках, заявил замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев, его цитирует РИА Новости.

«В настоящее время ситуация на рынке лекарственного обеспечения стабильна», — сказал замглавы Минздрава.

По его словам, зарубежные компании не проинформировали Министерство здравоохранения России о намерении прекратить поставки препаратов по политическим или экономическим причинам.

У Минздрава нет технологических препятствий для того, чтобы оперативно компенсировать возможную нехватку лекарств, добавил Глаголев. Он подчеркнул, что две трети лекарственных средств производятся на территории страны.

Накануне министерство заявило о готовности начать закупки отдельных видов медицинских препаратов, по которым возник дефицит в России. В проекте постановления правительства говорится, что Минздрав сможет перераспределять такие препараты в регионах по результатам мониторинга.

В связи с ажиотажным спросом на ряд лекарственных средств в России глава Минздрава Михаил Мурашко призвал не делать запасы медикаментов, так как их поставки продолжаются в плановом режиме. Он добавил, что цены на жизненно важные препараты являются фиксированными и могут быть изменены только по объективным причинам.