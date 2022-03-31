Елена Малышева объяснила свое отсутствие в соцсетях периодом адаптации к другим платформам

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева объяснила свое отсутствие в соцсетях тем, что она привыкает к новым платформам. Об этом доктор написала в своем Telegram-канале.

«Я никак не могу адаптироваться к отсутствию Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Не понимаю, как пользоваться новыми социальными сетями "ВКонтакте" или "Одноклассники". Telegram мне вообще напоминает газету. Там нужно писать большие статьи», — поделилась телеведущая.

Малышева также отметила, что скоро возобновит работу во всех соцсетях. «Отнеситесь с пониманием к этому периоду моей вынужденной адаптации. Я думаю, что в ближайшие дни мы начнем работать во всех социальных сетях», — обратилась телеврач к подписчикам.

Ранее Первый канал опроверг слухи о закрытии программы «Жить здорово!». В пресс-службе телеканала заявили, что передача не выходит, как и другие развлекательные программы, однако проект не закрывали.

Сообщение о закрытии передачи «Жить здорово!» распространилось в СМИ днем 30 марта. Уточнялось, что об этом якобы сообщила руководитель и ведущая программы Елена Малышева на встрече с сотрудниками проекта. Причиной закрытия программы она якобы назвала изменения в сетке вещания Первого канала.