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Появилось видео с места массового ДТП на российской трассе с участием 22 машин

Очевидцы показали кадры последствий массового ДТП с участием 22 автомобилей в ХМАО

Очевидцы показали на видео последствия столкновения 22 автомобилей на трассе Р-404 в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Кадры с места массового ДТП в четверг, 31 марта, публикует Telegram-канал «360».

ГИБДД ранее сообщало, что авария на российской трассе ТюменьТобольскХанты-Мансийск произошла из-за того, что водители не соблюдали дистанцию. Ситуацию осложнили неблагоприятные погодные условия: плохая видимость, снег и сильный ветер, порывы которого слышно на опубликованной записи.

По предварительным данным, в результате случившегося пострадали два человека.

29 марта массовое ДТП произошло в Подмосковье. На 45-м километре Новорижского шоссе столкнулись около 20 автомобилей. Кадры с места происшествия также были опубликованы в сети.

Евгения Куликова
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