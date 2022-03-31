Медведев рассказал о планах Польши на территории Украины

Медведев считает, что украинские территории выглядят для Польши лакомым куском

Украинские территории выглядят для Варшавы вполне лакомым куском, а для маскировки своих планов Польша использует антироссийскую риторику. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska.

По его словам, на польском телевидении открыто показывают карту раздела «этой несчастной страны, где целый ряд ее западных областей включен в состав Польши».

Как отметил политик, Польша может вызвать резкий отпор украинцев, осуждение со стороны других европейских стран. Однако у Варшавы есть давно испытанный метод, «чтобы подсластить пилюлю и оправдать свои неблаговидные поступки», уточнил зампред Совбеза. Для этого, рассказал Медведев, она использует антироссийскую риторику, «всякий раз переводя ее в истерику».

Он напомнил, что элиты Польши давно обвиняли во всех бедах именно Россию. Варшава надеется на то, что подобная аргументация заранее оправдает их поступки перед всем миром, считает политик.

Ранее член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что под инициативой Польши отправить на Украину миротворцев НАТО может скрываться желание вернуть себе ее западные области, в частности Львов. Кроме того, сенатор не исключил раздела Украины между Польшей, Венгрией и Румынией.