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Названо количество выпущенных карт «Мир»

Глава НСПК Комлев сообщил, что на начало марта 2022 года было выпущено 116 млн карт «Мир»

Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

По состоянию на 1 марта 2022 года было выпущено около 116 миллионов карт «Мир». Об этом сообщил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1», передает ТАСС.

Он отметил, что счет карты данной платежной системы можно открыть в любой валюте. В то же время Комлев подчеркнул, что данный вопрос россиянам необходимо решать с банком, выпускающим карту.

Комлев напомнил, что «Мир» можно использовать в Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии, Абхазии, а также Турции и Вьетнаме. Кроме того, НСПК ведет переговоры с Кубой об использовании карт данной системы в стране, добавил он.

Ранее в системе «Мир» рассказали, что оплата уже загруженными в сервисе Apple Pay картами проходит без ограничений.

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Марина Совина
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