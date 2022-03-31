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В ДНР раскрыли судьбу пленных иностранных наемников

В ДНР сообщили, что пленных иностранных наемников будут привлекать к суду

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Представитель народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин раскрыл судьбу пленных иностранных наемников в регионе, заявив, что их будут привлекать к суду. Об этом сообщает РИА Новости.

«С ними будут относиться не как с военнопленными. Их будут арестовывать и предавать суду», — сказал он, отвечая на вопрос о судьбе иностранных наемников, задержанных при освобождении территории ДНР.

29 марта состоялись переговоры России и Украины во дворце Долмабахча в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва делает два шага навстречу Киеву, существенно сокращая военную активность на киевском и черниговском направлениях. По его словам, Россия получила от Украины письменные предложения, которые подтверждают стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.

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Марина Совина
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