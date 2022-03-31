В России предложили штрафовать за нарушение тишины ночью

Депутаты и сенаторы от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о тишине в ночные часы

Депутаты от фракции ЛДПР и сенаторы Иван Абрамов, Вадим Деньгин и Елена Афанасьева 31 марта внесут в Госдуму законопроект об установлении административной ответственности на федеральном уровне за нарушение тишины и покоя граждан в ночные часы. Текст документа разместил в своем Telegram-канале замглавы фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов.

На данный момент законодательство некоторых регионов России запрещает нарушение тишины по ночам, за правонарушение грозит административная ответственность. Политики полагают, что привлечение «к предусмотренной региональным законодательством административной ответственности» в реальности становиться «сложным и слишком растянутым по времени».

«Это приводит к тому, что все больше должностных лиц и граждан, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время, уходят от ответственности, а виновные лица не подвергаются справедливым санкциям и продолжают нарушать права граждан», — отмечается в объяснительной записке к инициативе.

Поэтому авторы проекта предложили ввести административный штраф за нарушению тишины ночью: для граждан в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее россиянам рассказали о возможном наказании за нарушение тишины днем. Рассмотрение такой инициативы допустила первый зампред комитета Совета федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.