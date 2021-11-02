Россиянам рассказали о возможном наказании за нарушение тишины днем

Первый зампред комитета Совета федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова рассказала россиянам о возможном наказании за нарушение тишины днем. Ее слова передает РИА Новости.

Сенатор отметила, что в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ есть ответственность за нарушение тишины только ночью. «Однако во многих субъектах федерации уже не первый год действуют аналогичные требования и в дневное время», — отметила она, пояснив, что это могут быть как выходные дни, так и отдельные часы. В частности, такие нормы есть в Воронежской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Томской областях, Красноярском и Ставропольском краях, Чувашии, Ханты-Мансийском автономном округе.

Подобные меры могут и дальше вводиться на уровне регионов. Обычно нарушителей тишины ждут штрафы от 500 до 1 тысячи рублей, однако в ряде субъектов они достигают 5 тысяч рублей. Кроме того, региональные власти могут ввести наказание для автомобилистов, которые имеют двигатели без глушителей или несанкционированные колонки в машинах.

Ранее Ирина Рукавишникова анонсировала, что штраф за нарушение тишины и покоя в ночное время будет составлять от одной до двух тысяч рублей. Определить это можно без конкретных технических средств и измерений уровня децибел, отметила сенатор.