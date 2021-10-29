Россиянам разрешили шуметь с ремонтом в некоторые нерабочие дни

Россиянам разъяснили тонкости соблюдения тишины при проведении ремонтов с 30 октября по 7 ноября, чтобы не получить штраф и жалобы от соседей. Во время нерабочей недели будет разрешено шуметь во время работ в квартире лишь в некоторые дни, сообщили опрошенные РИА Новости юристы.

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Во время нерабочей недели, объявленной в России распоряжением президента Владимира Путина из-за роста заболеваемости COVID-19, ограничения сильнее всего затронут сферу услуг и торговлю. Жителей многоквартирных домов, которые во внезапные коронавирусные «каникулы» запланировали ремонт в квартире, предупреждают, что предстоящие несколько дней нельзя полностью отнести к выходным или праздничными дням.

«Праздником является только 4 ноября, шуметь в этот день нельзя. Также запрещено делать это в классические выходные, то есть в субботу и воскресенье. Установленный для праздничных дней запрет не распространяется на нерабочие дни (29 октября, 1-3 ноября). К выходным дням в 2021 году отнесено 5 ноября, соответственно шуметь в этот день тоже запрещено», — пояснил управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов.

Представитель юридической компании Freeviser Михаил Паюшин добавил, что понятие «нерабочих дней» введено недавно, и его еще не детализировали в законодательстве. «Тем не менее, если следовать духу закона, то в отношении ремонтов корректно в эти дни придерживаться правил выходного дня», — отметил юрист, подчеркнув, что в каждом регионе установлены свои нормы о тишине, а за нарушение правил граждане могут получить штраф в размере около двух тысяч рублей, резюмировали эксперты. В Москве заниматься ремонтом разрешено в будни до 19:00 с перерывом с 13:00 до 15:00.

Ранее россиянам посоветовали жаловаться в Роспотребнадзор, если в их квартире слышится сильный шум от инженерно-технологических коммуникаций, в том числе работы лифта и отопительного оборудования. Сначала стоит предъявить претензию компании или предпринимателю, нарушающему нормы, указав свои требования и срок устранения проблемы. На отработку жалобы коммунальщикам дается 30 дней с момента ее получения, заявили в ведомстве.