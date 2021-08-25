В России заработал запрет на звуковую рекламу в жилых зданиях

Вступил в силу закон о запрете размещения звукотехнических устройств для рекламы на домах

Начал действовать федеральный закон о запрете звуковой рекламы на фасадах, крышах и других конструктивных элементах жилых зданий по всей России. Новые правила, согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, вступили в силу с 25 августа.

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Госдума приняла закон в третьем чтении в мае текущего года. Власти учли жалобы жителей многоквартирных домов о шуме, который стоит внутри квартир из-за работы звукотехнических устройств для маркетинговых целей различных компаний.

Инициатива законопроекта принадлежит депутатам Астраханской области. Как указано в пояснительной записке к документу, навязчивая реклама, которая непрерывно проигрывается оборудованием, смонтированном на доме, приводит к «росту социальной напряженности среди жителей».

Согласно опросу, который в апреле 2021 года провели сервис «Ситимобил» и компания ResearchMe, 30 процентов россиян считают, что в идеальном для комфортной жизни городе фасады зданий очищены от навязчивой рекламы. Почти столько же опрошенных (31 процент) считают, что в каждом городе страны должны быть контейнеры раздельного сбора мусора.