В Совфеде анонсировали штрафы за нарушение тишины ночью

Сенатор Рукавишникова: штраф за нарушение тишины ночью составит от 1 до 2 тысяч рублей

Штраф за нарушение тишины и покоя в ночное время будет составлять от одной до двух тысяч рублей. Его введение анонсировала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, пишет РИА Новости.

Так, нарушение тишины и покоя россиян, в том числе в жилых помещениях, будет караться предупреждением или штрафом. Определить его можно без конкретных технических средств и измерений уровня децибел, отметила сенатор.

«Достаточно того, что соседи громко что-то празднуют после установленного часа, слушают музыку на полной громкости, либо кто-то затеял ночной ремонт», — уточнила Рукавишникова.

По ее словам, также в проекте КоАП содержится список ситуаций, в которых шум в указанные часы позволителен. Например, это аварийно-спасательные работы, ликвидация последствий ЧС, проведение неотложных работ. Кроме того, в этот перечень входят действия, совершаемые при отправлении религиозных культов и проведение зрелищных, спортивных и культурно-массовых мероприятий, которые разрешены органами государственной власти или органами местного самоуправления.

Ранее сенатор рассказала, что в России появится новый штраф за опасное вождение, который составит три тысячи рублей. Речь идет, например, о резких перестроениях сразу через две полосы движения, о несоблюдении дистанции, о скоростных обгонах, когда это носит системный характер.