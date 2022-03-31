Apple окончательно отказалась от Touch ID в iPhone

Инсайдер сообщил, что Apple больше не будет выпускать iPhone со сканером отпечатка пальцев

Компания Apple окончательно отказалась от идеи выпускать смартфон со встроенным дактилоскопическим сенсором Touch ID. Об этом в своем Twitter заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Ci Kuo).

«Ранее я предсказывал, что iPhone будет иметь сканер отпечатков пальцев Touch ID под дисплеем минимум до 2023 года», — отметил Ко. По словам специалиста, теперь он полагает, что в американской компании отказались от идеи создать подобный iPhone в ближайшие годы. Мин-Чи Ко полагает, что смартфон со встроенным дактилоскопическим сенсором не появится по крайней мере до 2025 года.

Инсайдер объяснил свои догадки тем фактом, что в компании довольны, как реализована работа биометрического сенсора Face ID. В настоящий момент Apple предлагает два способа разблокировки смартфона пользователями с защитными масками на лице — посредством часов Apple Watch или с помощью сканирования областей вокруг глаз.

Также специалист считает, что Apple не намерена продолжить выпуск смартфонов, в которых Touch ID установлен в кнопку Home. Исключением может стать новое поколение iPhone SE.

Функцию разблокировки iPhone с помощью лица в маске была добавлена Apple в конце января. По словам специалистов компании, смартфон может распознавать своего владельца с помощью «уникальных областей вокруг глаз».