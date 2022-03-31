Уничтожение опорного пункта ВСУ «Краснополем» показали на видео

Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ высокоточным оружием

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточным оружием. Соответствующие видео в четверг, 31 марта, военное ведомство представило журналистам.

В Минобороны уточнили, что укрепленный опорный пункт украинских националистов в районе важной развилки автодорог был уничтожен точным попаданием высокоточного артиллерийского боеприпаса «Краснополь». Наведение высокоточного боеприпаса осуществлялось с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее 31 марта генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожили крупные базы горючего в нескольких украинских городах. По его словам, речь идет об объектах в Днепропетровске, Лисичанске, Чугуеве и Новомосковске. С них осуществлялось снабжение топливом украинской группировки войск в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).